Il gesto a sorpresa di Chiara Ferragni per Fedez che fa sognare i fan della coppia

Chiara Ferragni hanno riacceso il gossip su un ritorno di fiamma con FedezL'articolo Il gesto a sorpresa di Chiara Ferragni per Fedez che fa sognare i fan della coppia proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Il gesto a sorpresa di Chiara Ferragni per Fedez che fa sognare i fan della coppia Leggi su Novella2000.it La reazione a un post e una foto pubblicata da parte dihanno riacceso il gossip su un ritorno di fiamma conL'articolo Ildiperche fai fanproviene da Novella 2000.

Cosa riportano altre fonti

Chiara Ferragni torna da Dubai e trova un mazzo di rose rosse: la sorpresa per San Valentino - Neanche il tempo di arrivare a Milano dopo il viaggio a Dubai, e Chiara Ferragni è (sempre) pronta a fare una storia sui social. Questa volta l’occasione sono i festeggiamenti per San Valentino. L’influencer allo scoccare della mezzanotte ci tiene a far sapere ai propri 28 milioni di follower che c’è chi l’ha pensata in questo giorno dedicato all’amore. Ferragni sfoggia infatti un mazzo di rose rosse e un sorriso che non riesce a nascondere. 🔗ilfattoquotidiano.it

Selvaggia Lucarelli si è pentita? Le parole a sorpresa su Chiara Ferragni. Su Fedez invece... - "Chiara Ferragni ha pagato abbastanza, si merita una seconda possibilità", sentenzia Selvaggia Lucarelli, dalle telecamere di Verissimo, confessando addirittura di provare "empatia" nei confronti dell'imprenditrice digitale, coinvolta nello scandalo conosciuto come pandoro-gate. "È un periodo che provo empatia per Ferragni, penso... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

La sorpresa di Chiara Ferragni per i 4 anni di Vittoria: la casa piena di palloncini rosa - Oggi è il compleanno di Vittoria: la figlia di Fedez e Chiara Ferragni compie 4 anni. L'influencer le ha fatto una sorpresa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chiara Ferragni, gesto a sorpresa verso Fedez: pensa ancora a lui?; Fedez sull'albero della Ferragni. Tensioni con Achille Lauro. Aurora Ramazzotti si sposa; Chiara Ferragni innamoratissima: svela il regalo (segreto) di Silvio Campara; Fedez, riavvicinamento notturno a Chiara Ferragni: lui rimette (a sorpresa) il ‘follow’, lei reagisce così. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il gesto a sorpresa di Chiara Ferragni per Fedez che fa sognare i fan della coppia - La reazione a un post e una foto pubblicata da parte di Chiara Ferragni hanno riacceso il gossip su un ritorno di fiamma con Fedez Il web torna a sperare in un ritorno di fiamma tra Fedez e Chiara ... 🔗novella2000.it

Chiara Ferragni, gesto a sorpresa verso Fedez: pensa ancora a lui? - Chiara Ferragni mostra delle immagini che ricordano il suo rapporto con l'ex marito e si scatena il gossip su un possibile ritorno di fiamma L'articolo Chiara Ferragni, gesto a sorpresa verso Fedez: p ... 🔗msn.com

Chiara Ferragni pubblica una foto del tatuaggio fatto con Fedez, ma il gesto non è per lui: qual è il significato - Tra le sue storie Instagram, Chiara Ferragni ha condiviso la foto del tatuaggio fatto con Fedez nel 2019. Si tratta di un piccolo raviolo sorridente, all’epoca promessa del loro amore e nomignolo con ... 🔗fanpage.it