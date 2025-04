Katy Perry deve cancellare il tour prima che distrugga la sua carriera È cringe non si può guardare Smettete di seguirla | l’artista travolta dalle critiche sul Web

Katy Perry. Il suo “The Lifetimes tour” (primo dopo sette anni) è partito il 23 aprile scorso da Città del Messico e il Web è già in rivolta. La cantautrice statunitense è stata protagonista degli undici minuti di missione sulla navicella New Shepard di Blue Origin, ma per alcuni è stata più in orbita che in sala prove. Sotto alcuni video del concerto, pubblicati sui social, sono fioccati meme e accuse feroci e, sul suo account Instagram, l’artista ha limitato i commenti. La tournée mondiale è solo all’inizio e toccherà Stati Uniti, Australia, Canada, Sud America ed Europa, con un unica data italiana, all’Unipol Arena di Bologna, il prossimo 2 novembre. Ma per molti, Perry dovrebbe interromperla prima. Ilfattoquotidiano.it - “Katy Perry deve cancellare il tour prima che distrugga la sua carriera. È cringe, non si può guardare. Smettete di seguirla”: l’artista travolta dalle critiche sul Web Leggi su Ilfattoquotidiano.it Essere amata o criticata aspramente può essere questione di un volo nello spazio. Anche per una popstar. E anche per una del calibro di. Il suo “The Lifetimes” (primo dopo sette anni) è partito il 23 aprile scorso da Città del Messico e il Web è già in rivolta. La cantautrice statunitense è stata protagonista degli undici minuti di missione sulla navicella New Shepard di Blue Origin, ma per alcuni è stata più in orbita che in sala prove. Sotto alcuni video del concerto, pubblicati sui social, sono fioccati meme e accuse feroci e, sul suo account Instagram,ha limitato i commenti. Lanée mondiale è solo all’inizio e toccherà Stati Uniti, Australia, Canada, Sud America ed Europa, con un unica data italiana, all’Unipol Arena di Bologna, il prossimo 2 novembre. Ma per molti,dovrebbe interromperla

Su questo argomento da altre fonti

Non a tutti è piaciuto il volo nello spazio di Katy Perry: perché diverse star, come Olivia Wilde e Emily Ratajkowski, l'hanno criticata - Non a tutti è piaciuta la missione (pseudo) spaziale al femminile compiuta da Katy Perry, Lauren Sánchez e le loro amiche a bordo del Blue Origin della società spaziale di Jeff Bezos (che, oltre a essere il secondo uomo più ricco del mondo, è anche il futuro marito di Sánchez). Un evento in pompa magna, con televisioni e siti collegati da tutta la Terra, per vedere il viaggio di 11 minuti di un equipaggio tutto al femminile (non accadeva dal 1963), ai confini dello spazio. 🔗amica.it

Blue Origin, il lancio del razzo con Katy Perry e la moglie di Bezos diventa uno show - Nel 2011 Katy Perry cantava di alieni e attrazioni galattiche nel brano E.T., una hit che sembrava uscita da un film sci-fi. Oggi, a distanza di oltre un decennio, quella fantasia prende forma in modo sorprendentemente reale: Katy non è più solo protagonista di un videoclip spaziale, ma di un vero volo oltre l’atmosfera terrestre. Alle 9:30 del mattino in Texas (le 15:30 in Italia), sei donne saliranno a bordo del razzo New Shepard per compiere un viaggio storico firmato Blue Origin, l’azienda spaziale fondata da Jeff Bezos. 🔗panorama.it

La sposa dell’anno? Spedita nello spazio, con lei anche Katy Perry e l’astronauta che subì uno stupro - “Siamo pronte per lo spazio”: hanno dichiarato la futura Lady Bezos , la popstar Katy Perry e altre quattro "esploratrici" del cosmo alla vigilia di lancio. Le sei donne, salvo possibili complicazioni tecniche o meteo, lunedì prossimo partiranno dalla piattaforma Blue Origin di Van Horn in Texas per la prima missione di un equipa... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Katy Perry deve cancellare il tour prima che distrugga la sua carriera; Katy Perry: Prism; Katy Perry torna e non rinnega i legami: Non sarei sopravvissuta senza la comunità Lgbt; Katy Perry, commento hot a un post di Orlando Bloom. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Katy Perry, ancora un flop: il tour non parte con il piede giusto - 26 apr 2025 - Dai record condivisi con Michael Jackson alle critiche: cos'è successo al debutto del nuovo tour. 🔗rockol.it

Katy Perry e il pentimento per essere andata nello spazio - Dopo il volo nello spazio con Blue Origin, Katy Perry ha subito innumerevoli critiche. Inoltre, si dice che la cantante sia pentita. 🔗msn.com

Katy Perry, il pentimento dopo il volo con Blue Origin: “Non dovevo” - Doveva essere un momento simbolico, è diventato un disastro mediatico: Katy Perry riflette sul suo contestatissimo volo nello spazio ... 🔗dilei.it