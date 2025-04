Giovane incensurato ferito ad Ercolano proiettili all’addome e a una gamba

Ercolano sono intervenuti in corso Resina per un 26enne ferito. Il Giovane, incensurato, sarebbe stato colpito da alcuni proiettili all’addome e a una gamba. E’ stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco, non in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice dell’evento. Rilievi a cura del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. L'articolo Giovane incensurato ferito ad Ercolano, proiettili all’addome e a una gamba proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Giovane incensurato ferito ad Ercolano, proiettili all’addome e a una gamba Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i carabinieri della locale tenenza disono intervenuti in corso Resina per un 26enne. Il, sarebbe stato colpito da alcunie a una. E’ stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco, non in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice dell’evento. Rilievi a cura del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. L'articoloade a unaproviene da Anteprima24.it.

