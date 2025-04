MotoGP | tutto facile per i fratelli Marquez nel warm-up a Jerez Bagnaia fuori dalla top 3

fratelli Marquez hanno dettato legge anche in occasione del warm-up, primo segmento della domenica dedicata al GP della Spagna, quinto appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP. Un andazzo già visto più volte non solo in stagione ma anche in questo stesso weekend, considerata la doppietta messa a referto in occasione della Sprint Race.Nello specifico il ducatista ha fermato il cronometro a 1:37.069, rifilando 0.044 ad Alex (Gresini), il quale ha preceduto un ottimo Fabio Quartararo, nuovamente su alti livelli dopo aver stampato la pole position. Il francese in sella alla Yamaha nello specifico ha raccolto un gap di +0.307 rispetto allo spagnolo, facendo intuire di essere competitivo per la gara lunga, con tutti i “se” del caso. Prova interlocutoria invece per Francesco “Pecco” Bagnaia, il quale ha raccolto una differenza di +0. Oasport.it - MotoGP: tutto facile per i fratelli Marquez nel warm-up a Jerez. Bagnaia fuori dalla top 3 Leggi su Oasport.it Cambia il turno, ma non lo script. Ihanno dettato legge anche in occasione del-up, primo segmento della domenica dedicata al GP della Spagna, quinto appuntamento del Motomondiale 2025 di. Un andazzo già visto più volte non solo in stagione ma anche in questo stesso weekend, considerata la doppietta messa a referto in occasione della Sprint Race.Nello specifico il ducatista ha fermato il cronometro a 1:37.069, rifilando 0.044 ad Alex (Gresini), il quale ha preceduto un ottimo Fabio Quartararo, nuovamente su alti livelli dopo aver stampato la pole position. Il francese in sella alla Yamaha nello specifico ha raccolto un gap di +0.307 rispetto allo spagnolo, facendo intuire di essere competitivo per la gara lunga, con tutti i “se” del caso. Prova interlocutoria invece per Francesco “Pecco”, il quale ha raccolto una differenza di +0.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: doppietta dei fratelli Marquez, 3° un buon Bagnaia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 19.21 Dominio!! Marc Marquez vince la Sprint Race davanti ad Alex e Bagnaia. -1 Può amministrare Marquez che ha 898 millesimi di vantaggio su Alex. -1 Inizia l’ultimo giro per Marc Marquez -2 Bezzecchi guadagna qualcosa su Morbidelli che ora ha un distacco di 528 millesimi -2 Acosta tenta una staccata impossibile per ripassare Mir. Il pilota KTM non riesce a fermare la moto e finisce largo -2 Giro in 1:37. 🔗oasport.it

Pio Esposito Inter, Trevisani lo lancia: «Mi sento di scommettere su di lui perché ha tutto! Rispetto ai suoi fratelli…» - di RedazionePio Esposito Inter, Trevisani lo lancia: le belle parole del noto giornalista sull’attaccante in prestito allo Spezia in Serie B Intervenuto ai canali di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha posto l’attenzione sulla crescita straordinaria avuta da Francesco Pio Esposito in questa sua seconda stagione in prestito in Serie B allo Spezia, al punto da far fare alcuni ragionamenti al calciomercato Inter già in vista della prossima stagione. 🔗internews24.com

Scuole chiuse per allerta meteo, il sindaco di Massa Marittima: “Scelta non facile, ma non si può chiudere tutto in via precauzionale” - La sindaca di Massa Marittima (in provincia di Grosseto), Irene Marconi, interviene sulla discussione relativa alla chiusura delle scuole in caso di allerta meteo, difendendo la decisione del Comune di chiudere solo la scuola di Valpiana, una frazione, a fronte delle polemiche suscitate. L'articolo Scuole chiuse per allerta meteo, il sindaco di Massa Marittima: “Scelta non facile, ma non si può chiudere tutto in via precauzionale” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Su questo argomento da altre fonti

MotoGP Jerez, Bagnaia: La mia classica Sprint, con Quartararo forse avrei chiuso 4°; MotoGP, i fratelli Marquez guidano il campionato: rivalità tra fratelli sotto controllo?; MotoGP, GP Argentina: gli highlights della Sprint Race. VIDEO; MotoGP 2025. GP di Thailandia. Marc Marquez vince il GP, secondo Alex Marquez e terzo Pecco Bagnaia [RISULTATI]. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

MotoGP: tutto facile per i fratelli Marquez nel warm-up a Jerez. Bagnaia fuori dalla top 3 - Cambia il turno, ma non lo script. I fratelli Marquez hanno dettato legge anche in occasione del warm-up, primo segmento della domenica dedicata al GP ... 🔗oasport.it

MotoGP | Alex Márquez: "Non avevo informazioni per poter spingere" - Ormai sembra un copione recitato in fotocopia, quello che i fratelli Márquez stanno offrendo agli appassionati di MotoGP in questo avvio di stagione 2025. 🔗it.motorsport.com

MotoGp, Marc Marquez in pole in Qatar davanti al fratello Alex. Bagnaia 11° dopo una caduta - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com