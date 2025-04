25 Aprile ad Ascoli striscioni contro la fornaia anti fascista

Ascoli Piceno, in viale De Gasperi, nei pressi dei giardini pubblici. E' il secondo striscione che fa riferimento alla vicenda che ha visto protagonista Lorenza Roiati, titolare del panificio "L'assalto ai forni", visitata due volte dalle forze dell'ordine e identificata per aver esposto il 'lenzuolo antifascista' nel suo negozio con la scritta "25 Aprile, buono come il pane bello come l'antifascismo". Ieri era comparso un altro striscione in via Luigi Marin, ad un centinaio di metri dalla sede della Questura, scritta nera in stampatello 'L'assalto ai forni', con l'assalto cancellato."Ad Ascoli è stato esposto uno striscione vergognoso. Tg24.sky.it - 25 Aprile, ad Ascoli striscioni contro la "fornaia anti fascista” Leggi su Tg24.sky.it "Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore". E' la scritta, con vernice nera, del nuovo striscione affisso nel corso della notte adPiceno, in viale De Gasperi, nei pressi dei giardini pubblici. E' il secondo striscione che fa riferimento alla vicenda che ha visto protagonista Lorenza Roiati, titolare del panificio "L'assalto ai forni", visitata due volte dalle forze dell'ordine e identificata per aver esposto il 'lenzuolo' nel suo negozio con la scritta "25, buono come il pane bello come l'fascismo". Ieri era comparso un altro striscione in via Luigi Marin, ad un centinaio di metri dalla sede della Questura, scritta nera in stampatello 'L'assalto ai forni', con l'assalto cancellato."Adè stato esposto uno striscione vergognoso.

25 Aprile, ad Ascoli striscioni contro la fornaia "anti fascista" - "Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore". E' la scritta, con vernice nera, del nuovo striscione affisso nel corso della notte ad Ascoli Piceno, in viale De Gasperi, nei pressi dei giardini pubblici. E' il secondo striscione che fa riferimento alla vicenda che ha visto protagonista Lorenza Roiati, titolare del panificio "L'assalto ai forni", visitata due volte dalle forze dell'ordine e identificata per aver esposto il 'lenzuolo antifascista' nel suo negozio con la scritta "25 Aprile, buono come il pane bello come l'antifascismo".

25 aprile, striscione davanti panificio ad Ascoli: identificati da polizia - In occasione del 25 aprile, polemiche ad Ascoli Piceno per un cartello con la scritta “25 aprile buono come il pane. Bello come l’antifascismo”. È quello affisso in centro città da Lorenza Roiati, titolare del panificio Assalto ai Forni in piazza Arringo, che ha denunciato di essere stata identificata dalla polizia. “Abbiamo esposto il nostro striscione celebrativo, per festeggiare questa giornata importantissima per noi. 🔗lapresse.it

25 aprile, striscione antifascista in panetteria ad Ascoli: polizia identifica titolare - Ad Ascoli Piceno e a Orbetello il 25 aprile si è celebrato tra manifestazioni e verifiche da parte delle forze dell'ordine. In due contesti diversi, iniziative legate alla Festa della Liberazione hanno portato a controlli e a una sanzione amministrativa. (25 APRILE LE NEWS IN DIRETTA) 🔗tg24.sky.it

25 Aprile, ad Ascoli striscioni contro il panificio "anti fascista" - Affissi nuovi insulti che fanno riferimento alla vicenda che ha visto protagonista Lorenza Roiati, titolare del forno "L'assalto ai forni", visitata due volte dalle forze dell'ordine e identificata

Solidarietà alla fornaia partigiana, Ricci ad Ascoli abbraccia Lorenza e canta Bella Ciao - ASCOLI «La solidarietà bipartisan che ho ricevuto dimostra che l’antifascismo non è un valore solo della sinistra». Lorenza Roiati, il giorno dopo il ciclone ... 🔗msn.com

Ascoli, Matteo Ricci canta Bella Ciao insieme Lorenza Roiati dopo il caso 25 Aprile. La posizione della Questura ma è bagarre politica - Promessa mantenuta. Oggi, come annunciato, l'europarlamentare e candidato dem alle prossime elezioni regionali nelle Marche Matteo Ricci, si è recato ad Ascoli per portare la ... 🔗msn.com