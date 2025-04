La ricetta video | Cookies agli ovetti

Cookies al cioccolato? Con questa ricetta semplice e golosa, riciclare diventa un piacere! Un'idea creativa e sostenibile per dare nuova vita al cioccolato avanzato, creando biscotti perfetti per la colazione o una merenda sfiziosa. Facili da preparare, questi Cookies sono un'ottima soluzione per non sprecare e gustare qualcosa di irresistibile.

