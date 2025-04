Quando la prossima gara di MotoGP? GP Francia 2025 | programma orari tv streaming

MotoGP, archiviato il Gran Premio di Spagna, si prenderà una settimana di pausa. Il prossimo appuntamento del Mondiale 2025 sarà il Gran Premio di Francia, programmato dal 9 all’11 maggio. Si correrà sul Bugatti Circuit di Le Mans, in tempi recenti spesso benedetto da autentici bagni di folla. D’altronde l’ascesa di Fabio Quartararo ha acceso la passione per il Motomondiale anche in terra transalpina.Luogo consacrato all’automobilismo grazie alla la mitica 24 ore, Le Mans è comunque affascinante anche in ambito motociclistico. Il tracciato presenta poche staccate e tante curve progressive. Attenzione però alla prima piega dopo il traguardo, una pericolosa chicane dove il rischio di contatti (e rovinose cadute) è sempre elevato.Il meteo può essere un fattore, esseno spesso variabile. Nel 2024, Jorge Martin (Ducati) fece doppietta, imponendosi sia nella Sprint che nella gara di MotoGP. Oasport.it - Quando la prossima gara di MotoGP? GP Francia 2025: programma, orari, tv, streaming Leggi su Oasport.it La, archiviato il Gran Premio di Spagna, si prenderà una settimana di pausa. Il prossimo appuntamento del Mondialesarà il Gran Premio dito dal 9 all’11 maggio. Si correrà sul Bugatti Circuit di Le Mans, in tempi recenti spesso benedetto da autentici bagni di folla. D’altronde l’ascesa di Fabio Quartararo ha acceso la passione per il Motomondiale anche in terra transalpina.Luogo consacrato all’automobilismo grazie alla la mitica 24 ore, Le Mans è comunque affascinante anche in ambito motociclistico. Il tracciato presenta poche staccate e tante curve progressive. Attenzione però alla prima piega dopo il traguardo, una pericolosa chicane dove il rischio di contatti (e rovinose cadute) è sempre elevato.Il meteo può essere un fattore, esseno spesso variabile. Nel 2024, Jorge Martin (Ducati) fece doppietta, imponendosi sia nella Sprint che nelladi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Qatar 2025: programma, orari, tv, streaming - Mentre stiamo vivendo la domenica del Gran Premio delle Americhe sul COTA di Austin, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento del calendario del Motomondiale 2025. Stiamo parlando del Gran Premio del Qatar, quarta tappa della stagione. Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato di Lusail, incastonato nel deserto vicino dalla capitale Doha, con le luci dei riflettori che impreziosiranno le serate. 🔗oasport.it

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Spagna 2025: programma, orari, tv - Dopo il Gran Premio del Qatar, la MotoGP osserverà una settimana di pausa. Il prossimo appuntamento del Mondiale 2025 sarà il Gran Premio di Spagna, programmato dal 25 al 27 aprile a Jerez de la Frontera. Si tratterà del primo round europeo del campionato, che si stanzierà per mesi nel Vecchio Continente, dal quale si ripartirà solo a fine estate. Il circuito dedicato ad Angel Nieto è rinomato soprattutto per gli eventi di contorno e per l’atmosfera attorno all’evento, che attira migliaia di rider da tutta la penisola iberica e non solo. 🔗oasport.it

Quando la prossima gara di MotoGP? Si cambia subito continente! Programma GP Argentina 2025, orari, tv - Mentre stiamo vivendo la domenica del Gran Premio di Thailandia, è già tempo di pensare al prossimo impegno del Motomondiale 2025. Tra due settimane, infatti, andrà in scena il secondo appuntamento della stagione e rappresenterà un gradito ritorno. Stiamo parlando del Gran Premio di Argentina. Nel fine settimana del 14-16 marzo si tornerà a gareggiare sul tracciato di Termas de Rio Hondo, dopo che un anno fa il Governo argentino aveva preferito depennare dal calendario l’appuntamento argentino per motivi economico. 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Spagna; MotoGP Qatar orari tv, dove vedere la gara di Lusail: diretta Sky, NOW e in chiaro su TV8; Orari TV GP Spagna 2025: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - MotoGP; MotoGP, gli highlights del GP del Qatar. 🔗Su questo argomento da altre fonti

A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Spagna 2025 - Il Gran Premio di Spagna di MotoGP si terrà nel primo pomeriggio di domenica 27 aprile. La gara della classe regina, la quinta del Motomondiale 2025, sarà ... 🔗oasport.it

MotoGP oggi, Quartararo in pole per la gara del GP di Spagna: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - La MotoGP torna in pista oggi per GP Spagna a Jerez: si riparte dalla vittoria di Marc Marquez in Qatar. Gara in programma oggi alle 14:00: Quartararo in pole con Marc Marquez secondo e Bagnaia terzo. 🔗fanpage.it

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Spagna 2025: programma, orari, tv - Dopo il Gran Premio del Qatar, la MotoGP osserverà una settimana di pausa. Il prossimo appuntamento del Mondiale 2025 sarà il Gran Premio di Spagna, ... 🔗oasport.it