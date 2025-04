Cambiaso Juve cessione in estate? Ecco che tornano le sirene dalla Premier! Quanto guadagnerebbe la Juve e le ultimissime

Cambiaso Juve, sarà cessione in estate? tornano le sirene dalla Premier! Quanto guadagnerebbe la Juve e le ultime Andrea Cambiaso continua a essere al centro dell’attenzione, con La Gazzetta dello Sport che analizza il suo futuro. Il terzino sinistro della Juventus sarà titolare nella sfida odierna contro il Monza, confermato da Tudor sulla fascia. Intanto, . Calcionews24.com - Cambiaso Juve, cessione in estate? Ecco che tornano le sirene dalla Premier! Quanto guadagnerebbe la Juve e le ultimissime Leggi su Calcionews24.com , saràinlelae le ultime Andreacontinua a essere al centro dell’attenzione, con La Gazzetta dello Sport che analizza il suo futuro. Il terzino sinistro dellantus sarà titolare nella sfida odierna contro il Monza, confermato da Tudor sulla fascia. Intanto, .

Cambiaso via dalla Juve? La rivelazione: «Può essere necessaria la cessione in un caso». Ultimissime verso l’estate: cosa può succedere - di Redazione JuventusNews24Cambiaso via dalla Juve? Rivelazione sull’esterno bianconero: la sua cessione può essere necessaria in un caso. Ultime La Gazzetta dello Sport fa una previsione sulle mosse future dei bianconeri, considerando anche la possibilità di non riuscire ad arrivare alla qualificazione alla prossima Champions League. Quest’anno gli obiettivi minimi sono ottavi in Europa, rientrare tra le prime quattro in Serie A e semifinali di Coppa Italia. 🔗juventusnews24.com

Cambiaso Manchester City, gli inglesi torneranno alla carica in estate: servirà quella cifra. La Juve fissa il prezzo per la cessione: quanto può incassare - di Redazione JuventusNews24Cambiaso Manchester City, gli inglesi in estate torneranno alla carica per l’esterno bianconero: la Juve fissa il prezzo per la cessione Su Tuttosport questa mattina si parla della possibile cessione di Andrea Cambiaso da parte del calciomercato Juve. Il Manchester City, strano ma vero, è stato frenato a gennaio dalle richieste provenienti da Torino. Un problema di soldi, visto quanto avevano già speso gli inglesi. 🔗juventusnews24.com

Cambiaso via dalla Juve in estate? Dalla Spagna rilanciano il nome del sostituto: può prendere lui il suo posto! Gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Cambiaso via dalla Juve in estate? Ecco il nome rilanciato dalla Spagna per sostituire il terzino bianconero. Tutti i dettagli Come riferito da Defensa Central, il calciomercato Juve è sulle tracce di Fran Garcia, terzino sinistro classe 1999 del Real Madrid e della Nazionale spagnola. Il giocatore delle Merengues è sulla lista dei desideri dei bianconeri per la possibile sostituzione di Andrea Cambiaso, che non esce dai radar del Manchester City. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve: e se partisse Cambiaso? Due nomi per sostituire il terzino in estate, uno può arrivare dalla Serie A! - Calciomercato Juve: e se partisse Cambiaso? Due nomi per prendere il suo posto in estate, uno può arrivare dalla Serie A Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel caso in cui Andrea Cambiaso dovesse ... 🔗juventusnews24.com

Gazzetta - Cambiaso, si muovono City e Liverpool - Come riporta Gazzetta, su Cambiaso il Manchester City non ha mollato la presa e anche il Liverpool pensa allo juventino per il post Alexander-Arnold. Discorsi da giugno-luglio, prima o dopo ... 🔗tuttojuve.com