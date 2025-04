Fila di fedeli per rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco

fedeli che da quresta mattina alle 7,00 si sono messi in coda davanti alla basilica romana di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio alla tomba dove Papa Francesco è sepolto da ieri. (ITALPRESS).Foto: Ipa AgencyL'articolo Fila di fedeli per rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco proviene da Ildenaro.it. Leggi su Ildenaro.it ROMA (ITALPRESS) – Sono già diverse centinaia iche da quresta mattina alle 7,00 si sono messi in coda davantibasilica romana di Santa Maria Maggiore perdoveè sepolto da ieri. (ITALPRESS).Foto: Ipa AgencyL'articolodiperdiproviene da Ildenaro.it.

