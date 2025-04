Nicodemi rieletto presidente del Consorzio tutela vini d' Abruzzo

Nicodemi è stato riconfermato alla guida del Consorzio tutela vini d'Abruzzo. Nicodemi, eletto la prima volta nel 2022, ha ringraziato il cda per la fiducia nel segno della continuità:"Posso dirmi soddisfatto per quello che si è riusciti a fare in questi anni, ma sono estremamente. Ilpescara.it - Nicodemi rieletto presidente del Consorzio tutela vini d'Abruzzo Leggi su Ilpescara.it Alessandroè stato riconfermato alla guida deld', eletto la prima volta nel 2022, ha ringraziato il cda per la fiducia nel segno della continuità:"Posso dirmi soddisfatto per quello che si è riusciti a fare in questi anni, ma sono estremamente.

