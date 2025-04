Nainggolan certo | Inter Roma? Ecco chi vince ho parlato con Frattesi e mi ha detto…

Nainggolan non usa giri di parole, Ecco cosa ha detto su Inter Roma, pensiero anche con retroscena sull'omologo Davide Frattesi Intervenuto per le colonne de La Gazzetta dello Sport Radja Nainggolan si è espresso così prima di Inter Roma, pensiero sulla sfida delle sue due ex squadre e non solo.TRIPLETE Inter – «Se ha esagerato? Tutt'altro. Questa squadra è fatta per vincere tutto, che non significa riuscirci in automatico. Per me la rosa è forte e profonda, ma è stata sfortunata a perdere elementi importanti come Dumfries e Thuram al momento opportuno. Per arrivare in fondo a tutto, tutto, bisognava stare al 100% e l'Inter non lo è stata» FUTURO Frattesi – «Io cosa farei? Non so dove andrà. Ma ho parlato con lui e mi piace la sua mentalità: lavora tanto, ha forza fisica, è duro nei duelli e sa inserirsi.

