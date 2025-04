Papa Francesco la tomba del Pontefice a Santa Maria Maggiore

tomba di Papa Francesco all’interno della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, dove è stato sepolto sabato con una cerimonia privata. La tomba del Papa, priva di ornamenti, è contrassegnata da una sola parola latina, Franciscus, il suo nome da Pontefice, a riflettere una vita all’insegna della semplicità. Lapresse.it - Papa Francesco, la tomba del Pontefice a Santa Maria Maggiore Leggi su Lapresse.it (LaPresse) – Il Vaticano ha diffuso alcune immagini che mostrano ladiall’interno della Basilica dia Roma, dove è stato sepolto sabato con una cerimonia privata. Ladel, priva di ornamenti, è contrassegnata da una sola parola latina, Franciscus, il suo nome da, a riflettere una vita all’insegna della semplicità.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco, la Madonna gli disse: «Preparati la tomba». Così il Pontefice ha cambiato idea e scelto Santa Maria Maggiore - Papa Francesco disse inizialmente no alla proposta di realizzare la sua sepoltura nella basilica vaticana di Santa Maria Maggiore. Ma una settimana dopo ci ripensò. Chiamò il... 🔗ilmessaggero.it

Papa Francesco: ‘Ho preparato la mia tomba’. Il pontefice sarà sepolto accanto all’icona a lui tanto cara. Ecco dove - Qualche tempo fa Papa Francesco ha riferito il luogo dove sarà sepolto e negli ultimi giorni ha aggiunto alcuni dettagli in più al riguardo. LEGGI ANCHE: — Papa Francesco sarà il penultimo Papa: la terribile profezia Ha rilasciato un’intervista esclusiva ad un’emittente messicana N+ e su X, la giornalista Valentina Alazraki, colei che ha realizzato il servizio, ha pubblicato un post al riguardo. 🔗funweek.it

La morte di Papa Francesco, tutte le visite del pontefice in Toscana. La messa allo stadio Franchi - Firenze, 21 aprile 2025 – E’ morto Papa Francesco. Lo ha annunciato questa mattina il cardinale Farrell con queste parole: “Alle ore 7,35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre”. Forte il suo legame con la Toscana dove era tornato più volte. Un rapporto significativo fatto di visite, incontri, appuntamenti che hanno fatto la storia. È quello che ha legato Papa Francesco e la Toscana, regione che con la sua radicata tradizione cattolica e il suo spirito innovatore ha da sempre incarnato i valori promossi dal Pontefice. 🔗lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco, la Madonna gli disse: «Preparati la tomba». Così il Pontefice ha cambiato idea e scelto Santa; La tomba di papa Francesco a Santa Maria Maggiore: giorni e orari in cui sarà possibile visitarla; Papa Francesco, ecco come sarà la tomba del Pontefice: il materiale, la bara e dove sarà sepolto; Tomba di Papa Francesco alla basilica di Santa Maria Maggiore, da quando si può visitare: giorni e orari. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Francesco, ora i fedeli potranno visitare la tomba: in centinaia già in fila per l'ultimo saluto - A partire dalle 7 di questa mattina, domenica 27 aprile, la tomba di Papa Francesco nella Basilica di S. Maria Maggiore, a Roma, può ... 🔗msn.com

Papa Francesco, Una rosa bianca e il nome Franciscus: le prime immagini della tomba - Una semplice lastra di pietra ligure con inciso il nome Franciscus e una luce che illumina la croce. Una tomba all'insegna della semplicità, proprio come richiesto dal Pontefice. Una rosa bianca sulla ... 🔗repubblica.it

Papa Francesco, fedeli in visita alla tomba a Santa Maria Maggiore - Francesco è l'ottavo Papa sepolto nella basilica di Santa Maria Maggiore e la sua tomba si trova accanto a quella di Onorio III, il Pontefice che diede la regola bollata ai francescani. San Francesco ... 🔗italiaoggi.it