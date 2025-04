Saluti romani a Dongo antifascisti cantano ‘Bella Ciao’

Saluti romani e rose rosse i 15 gerarchi fascisti che, in fuga con Mussolini verso la Svizzera, vennero catturati e fucilati 80 anni fa a Dongo dai partigiani comandati da Walter Audisio, il 28 aprile del 1945. Sul parapetto che affaccia sul lago di Como, i neofascisti hanno prima appeso i fiori e poi, ordinati su più file, hanno fatto la chiamata del presente facendo i Saluti romani. Sempre in piazza Giulio Paracchini, separati da un imponente schieramento di forze dell’ordine, diverse centinaia di antifascisti hanno partecipato alla contro manifestazione indetta dell’Anpi, intanando ‘Bella Ciao’ durante la chiamata del ‘Presente’. Lapresse.it - Saluti romani a Dongo, antifascisti cantano ‘Bella Ciao’ Leggi su Lapresse.it Un centinaio di neofascisti hanno omaggiato questa mattina cone rose rosse i 15 gerarchi fascisti che, in fuga con Mussolini verso la Svizzera, vennero catturati e fucilati 80 anni fa adai partigiani comandati da Walter Audisio, il 28 aprile del 1945. Sul parapetto che affaccia sul lago di Como, i neofascisti hanno prima appeso i fiori e poi, ordinati su più file, hanno fatto la chiamata del presente facendo i. Sempre in piazza Giulio Paracchini, separati da un imponente schieramento di forze dell’ordine, diverse centinaia dihanno partecipato alla contro manifestazione indetta dell’Anpi, intanandodurante la chiamata del ‘Presente’.

