Violava i domiciliari per chiedere l' elemosina durante le Messe | 46enne in carcere

46enne di Eboli è stato nuovamente arrestato e rinchiuso, questa volta, nel carcere a Salerno perché, nelle scorse settimane, avrebbe violato più volte gli arresti domiciliari per andare a chiedere l’elemosina ai fedeli durante le Messe celebrate nelle chiese della città. Il casoA. Salernotoday.it - Violava i domiciliari per chiedere l'elemosina durante le Messe: 46enne in carcere Leggi su Salernotoday.it Undi Eboli è stato nuovamente arrestato e rinchiuso, questa volta, nela Salerno perché, nelle scorse settimane, avrebbe violato più volte gli arrestiper andare al’ai fedelilecelebrate nelle chiese della città. Il casoA.

