Il Lecce è arrivato a Bergamo senza dirigenti per il match con l'Atalanta che nessuno vuole giocare

Lecce è partito solo questa mattina alla volta di Bergamo per disputare il match contro l`Atalanta rinviato a domenica sera a causa del. Leggi su Calciomercato.com Ilè partito solo questa mattina alla volta diper disputare ilcontro l`rinviato a domenica sera a causa del.

Su questo argomento da altre fonti

In Baviera la nuova minipala senza cabina progettata nello stabilimento Cnh di Lecce - LECCE – Le grandi e innovative macchine prodotte nello stabilimento Cnh di Lecce in mostra in Germania nella più importante fiera dedicata ai mezzi movimento terra. Tra queste anche il concept di minipala senza cabina. Sono pale gommate compatte e di grandi dimensioni, terne e motolivellatrici... 🔗lecceprima.it

Monza-Lecce senza emozioni, 0-0. Protestano i tifosi brianzoli - Monza-Lecce 0-0 MONZA (3-4-2-1): Turati 7; D’Ambrosio 6 (33'st Brorsson sv), Izzo 6.5, Carboni 6; Pereira 5.5, Urbanski 6 (45'st Martins sv), Bianco 6, Kyriakopoulos 5.5; Ciurria 5.5 (20'st Zeroli 6), Dany Mota 6 (20'st Caprari 6); Ganvoula 5 (33'st Keita Balde sv). In panchina: Pizzignacco, Mazza, Palacios, Castrovilli, Colombo, Forson, Petagna, Vignato. Allenatore: Nesta 6 LECCE (4-2-3-1): Falcone. 🔗feedpress.me

Lecce, allenamento senza i nazionali in vista della Roma: le info per il settore ospiti - Alla ripresa dei campionati dopo la sosta per le nazionali, la Roma sarà ospite del Lecce al Via del Mare, nel match in programma sabato 29 marzo alle 20:45, valido per la trentesima giornata di Serie A. I giallorossi sono chiamati a proseguire la corsa per il quarto posto, ma dovranno farlo senza Paulo Dybala, out fino al termine della stagione. La seduta di allenamento del Lecce Il Lecce si è allenato in mattinata in vista del match contro la Roma. 🔗sololaroma.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Lecce è arrivato a Bergamo senza dirigenti per il match con l'Atalanta, che nessuno vuole giocare; Il Lecce arriva a Bergamo con amarezza, rabbia e poca voglia di giocare; Atalanta-Lecce, i salentini sperano ancora in un ripensamento della Lega: ma domani partiranno per Bergamo; Atalanta-Lecce, arriva la decisione: si giocherà domenica sera. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il Lecce è arrivato a Bergamo senza dirigenti per il match con l'Atalanta, che nessuno vuole giocare - Il Lecce è partito solo questa mattina alla volta di Bergamo per disputare il match contro l`Atalanta rinviato a domenica sera a causa del grave lutto che ha colpito. 🔗calciomercato.com

Il Lecce parte per Bergamo ma senza i dirigenti: protesta silenziosa - I salentini sono partiti solo domenica mattina per la sfida contro l'Atalanta di cui avevano chiesto il rinvio per la morte del fisioterapista ... 🔗sportmediaset.mediaset.it

Qui Lecce, squadra in partenza per Bergamo: “Sguardi bassi, il dolore è ancora grande” - Il report da Lecce, la squadra giallorossa partirà dall'aeroporto di Brindisi in direzione Orio al Serio: stasera sfida ... 🔗calcioatalanta.it