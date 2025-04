L’Al-Hilal fa sul serio per Osimhen trattativa avviata

Osimhen, attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray, sempre più nel mirino degli arabi. Il giornalista esperto . L'articolo L’Al-Hilal fa sul serio per Osimhen, trattativa avviata proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - L’Al-Hilal fa sul serio per Osimhen, trattativa avviata Leggi su Forzazzurri.net Gli arabi spingono per ingaggiare l’attaccante nigeriano. Victor, attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray, sempre più nel mirino degli arabi. Il giornalista esperto . L'articolofa sulperproviene da ForzAzzurri.net.

Osimhen Juve, il Manchester United fa sul serio per il nigeriano: pronta una prima offerta “esplorativa” per il Napoli. I dettagli della proposta! - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, lo United vuole il nigeriano: pronto il primo passo per acquisire l’attaccante! I dettagli dell’offerta al Napoli Il calciomercato Juve rischia di subire uno scossone non indifferente per quanto riguarda i movimenti in entrata. Questo riguarda l’attaccante del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è molto gradito molto ai bianconeri, ma è anche un obiettivo del Manchester United. 🔗juventusnews24.com

Osimhen, quella big fa sul serio: il Napoli aspetta l’offerta giusta. Arriva anche la decisione del ragazzo - Osimhen, l’attaccante del Napoli è nel mirino di quella big italiana in vista dell’estate: ecco qual è la situazione del giocatore. Le ultime Come spiegato da calciomercato.com, il calciomercato Napoli segue la situazione di Victor Osimhen, che potrebbe diventare una delle cessioni più importanti della casa azzurra: nel mezzo anche qualche novità Giuntoli conosce bene il nigeriano, avendolo […] 🔗calcionews24.com

Il Galatasaray fa sul serio per Osimhen - Il club turco starebbe lavorando incessantemente per poter trattenere Victor Osimhen ad Istanbul. Il Galatasaray vuole avere il nigeriano a titolo definitivo Victor Osimhen tornerà a Napoli nella prossima finestra estiva di calciomercato, ma non lo farà sicuramente per restarci. Il rapporto tra le due parti è ormai logorato, con il nigeriano pronto a salutare. […] L'articolo Il Galatasaray fa sul serio per Osimhen proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Osimhen, rilancio monstre dall’Arabia Saudita - 15 milioni di euro a stagione per tre anni: è l’offerta arrivata da Al-Hilal a Victor Osimhen. I sauditi vogliono il bomber nigeriano per puntare in alto nel prossimo Mondiale per club e s ... 🔗ilnapolionline.com

Osimhen, Al Hilal pronto a pagare la clausola rescissoria - L'Al Hilal, club che milita nella Saudi Pro League, potrebbe far saltare il banco per Victor Osimhen, centravanti classe 1998 del Napoli e della nazionale nigeriana, attualmente in prestito ai turchi ... 🔗informazione.it

Napoli, da Osimhen un assist per convincere Conte: Al-Hilal in agguato, ma la Juventus è ancora una minaccia - L'Al-Hilal vuole Osimhen già per il Mondiale per club. E con un maxi tesoretto il Napoli potrebbe convincere Conte a rimanere. Ma la Juventus non molla. 🔗sport.virgilio.it