Roma chiusa di nuovo piazza San Pietro | record di presenze per la messa dei Novendiali

piazza San Pietro: è stata raggiunta già la capienza massima per la prima messa dei Novendiali (in realtà la seconda perché la prima è stata quella delle esequie di Papa Francesco). Organizzata con le stesse modalità di ieri, come fosse un grande evento, è molto aprtecipata anche per la presenza dell’ultima giornata del Giubileo degli adolescenti. A presiedere la funzione è Pietro Parolin, già segretario di Stato. La tomba e l’omaggio dei fedeli a Santa Maria MaggioreDopo i funerali, oggi dalla sala stampa della Santa Sede sono state diffuse le foto della tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Una rosa bianca sulla lapide, una semplice lastra di pietra ligure, con inciso il nome Franciscus, e una luce che illumina la croce – una riproduzione in dimensioni maggiorate della croce pettorale indossata da Bergoglio – posta sulla parte frontale del loculo. Leggi su Open.online Hanno chiusoSan: è stata raggiunta già la capienza massima per la primadei(in realtà la seconda perché la prima è stata quella delle esequie di Papa Francesco). Organizzata con le stesse modalità di ieri, come fosse un grande evento, è molto aprtecipata anche per la presenza dell’ultima giornata del Giubileo degli adolescenti. A presiedere la funzione èParolin, già segretario di Stato. La tomba e l’omaggio dei fedeli a Santa Maria MaggioreDopo i funerali, oggi dalla sala stampa della Santa Sede sono state diffuse le foto della tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Una rosa bianca sulla lapide, una semplice lastra di pietra ligure, con inciso il nome Franciscus, e una luce che illumina la croce – una riproduzione in dimensioni maggiorate della croce pettorale indossata da Bergoglio – posta sulla parte frontale del loculo.

Cosa riportano altre fonti

Completato il nuovo palchetto in Piazza Roma: uno spazio permanente per eventi e spettacoli - Sono terminati in questi giorni i lavori di realizzazione del nuovo palchetto permanente per eventi e spettacoli, installato dal Comune di Montegrotto Terme proprio di fronte al Municipio. Si tratta di un intervento che completa e valorizza il processo di riqualificazione di Piazza Roma, iniziato... 🔗padovaoggi.it

Achille Lauro abbraccia Piazza di Spagna e ambisce a diventare il nuovo Re musicale di Roma - Achille Lauro ha suonato canzoni dal nuovo album in uscita e vecchie hit, da Incoscienti giovani a 16 marzo, in un concerto annunciato last second a Piazza di Spagna a Roma, lui che della Capitale ambisce a diventare uno dei simboli musicali.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Roma, l’IT-Alert spaventa i cittadini: “Piazza San Pietro chiusa dalle 17”. Ciciliano: “Era necessario” - Un suono squillante e inconfondibile ha interrotto la quiete di molti romani alle 13:10: l’IT-Alert, il sistema di allarme pubblico della Protezione Civile, è tornato a far parlare di sé. Ma stavolta non si trattava di un terremoto, di un’alluvione o di un disastro industriale. Il messaggio, che ha raggiunto tutti i cellulari presenti all’interno […] L'articolo Roma, l’IT-Alert spaventa i cittadini: “Piazza San Pietro chiusa dalle 17”. 🔗ildifforme.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le strade chiuse a Roma nel weekend di Pasqua e Pasquetta; Questura, a piazza San Pietro 50 mila, chiusa la piazza; Le strade chiuse a Roma sabato 12 e domenica 13 aprile; Le strade chiuse a Roma sabato 1 e domenica 2 febbraio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Questura, a piazza San Pietro 50 mila, chiusa la piazza - Chiuso l'accesso a piazza San Pietro dove è stata raggiunta la capienza massima di 50 mila persone. Continua l'afflusso dei fedeli in via della Conciliazione dove si trovano al momento 100mila persone ... 🔗msn.com

It-Alert a Roma, fa squillare i telefonini e spaventa tutti. Il messaggio: «Piazza San Pietro chiusa dalle 17» - La Protezione civile ha inviato tramite il sistema di allarme nazionale la comunicazione sulla chiusura della piazza per l'ultimo saluto a papa Francesco ... 🔗msn.com

Roma, in piazza San Pietro varchi chiusi in anticipo: «L'alert diceva alle 17» - Il messaggio ricevuto dai cittadini romani con l'it Alert dalla Protezione Civile È forse la prima volta che scatta l'Alert, tranne i precedenti test di prova, sui cellulari per dare alla popolazione… ... 🔗informazione.it