Pellegrino nel mirino di Marotta | l’Inter spettatrice all’Olimpico – TS

In vista del mercato estivo, l'Inter – come riportato da Tuttosport – guarda con attenzione in casa del Parma. Il primo nome sulla lista porta quello di Mateo Pellegrino. INTERESSE – l'Inter guarda anche al mercato estivo per provare ad anticipare la concorrenza su alcuni giovani talenti. Tra i tanti nomi circolati, l'Inter ha messo nel mirino anche Mateo Pellegrino. Come riportato da Tuttosport, anche i nerazzurri stanno seguendo con attenzione il goleador argentino che è finito nel radar del Bologna nelle ultime settimane. Il suo nome potrebbe inserirsi per dare il cambio a Taremi che ha deluso e al duo Correa-Arnautovic, entrambi in scadenza. Domani sera all'Olimpico, in occasione della gara tra Lazio e Parma, ci sarà uno scout interista per seguire la gara. L'attaccante ex Velez entra dunque nel taccuino dell'Inter così come Castro (Bologna), David (Lille), Krstovic (Lecce) e Lucca (Udinese), senza dimenticare Pio Esposito (in prestito allo Spezia).

