Panorama.it - Cuciniamo insieme: Cookies agli ovetti

Siamo debitori di questa ricetta a Carlotta, nostra figlia, che in Nuova Zelanda ha frequentato oltreché il liceo anche un corso di cucina e lì ha appreso l’arte deiche come si sa nei paesi di cultura anglosassone, in particolare negli Usa, sono i biscottoni farciti di cioccolata per la colazione. D’accordo ve li trovate a piè di lista di ogni sito ormai, ma quelli sono i “biscotti” della pubblicità on line, quelli con cui cedete di fatto i vostri datiinserzionisti. I nostri no: sono i dolcetti. Ormai si trovano in tutti gli alberghi del mondo e avendone nostalgia li abbiamo fatti con l’intuizione di Carlotta di usare non già le gocce di cioccolata, ma gli avanzi delle uova di Pasqua. Ne è nata una ricetta buonissima, facile e soprattutto molto furba ispirata al riciclo intelligente.