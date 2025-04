Roma furti e borseggi ai pellegrini | arrestati stranieri

furti e borseggi a danno di turisti e pellegrini arrivati a Roma per rendere omaggio a Papa Francesco

Furti e borseggi ai pellegrini a Roma per Papa Francesco: già otto arresti - Furti e borseggi a danno di turisti e pellegrini a Roma per rendere omaggio a Papa Francesco. Solo nelle ultime 48 ore, i carabinieri hanno arrestato otto persone e ne hanno denunciate altre quattro. Tutto è successo nei luoghi di maggiore afflusso, alle fermate di metropolitane e bus, e a bordo... 🔗today.it

Venezia, turisti nel mirino: borseggi in stazione, furti a Piazzale Roma. Due arresti e una denuncia - Due arresti e una denuncia a Venezia per furti ai turisti. La Polizia di Stato interviene a Piazzale Roma e Venezia Santa Lucia. 🔗notizie.virgilio.it

Roma, ondata di furti e borseggi: 16 arresti in poche ore - I Carabinieri intensificano i controlli nei luoghi turistici e sui mezzi pubblici: telefoni, portafogli e vestiti tra la refurtiva recuperata. CRONACA DI ROMA – Raffica di arresti nella Capitale per furti e borseggi. Il 10 aprile, nel corso di una vasta operazione di controllo nei punti più frequentati da turisti e pendolari, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 16 persone, tutte gravemente indiziate di furto aggravato. 🔗romadailynews.it

Roma, raffica di arresti per furti e borseggi tra i pellegrini: 8 fermati e 4 denunciati - A Roma, i Carabinieri hanno arrestato 8 persone e denunciato altre 4 in 48 ore per furti e borseggi nelle aree frequentate da pellegrini e turisti per l’omaggio a Papa Francesco. Rafforzati i controll ... 🔗lasiritide.it

Roma, pellegrini e turisti nel mirino dei borseggiatori: 8 arresti - L’imponente afflusso di turisti e persone che stanno rendendo omaggio a Papa Francesco ha reso necessario il rafforzamento dei controlli ... 🔗msn.com

Pellegrini e turisti nel mirino dei borseggiatori, 8 arresti - Nell'ambito dei controlli per contrastare furti e borseggi a danno di turisti e pellegrini, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nelle ultime 48 hanno arrestato 8 persone e ne hanno denuncia ... 🔗msn.com