Emis Killa: i retroscena dietro le indagini a suo carico

Accuse gravi a suoSi infittisce il caso che ha coinvolto il cantante, che di sua sponte ha preso la decisione di ritirarsi da Sanremo 2025, visto che è indagato e ha ricevuto il Daspo.È così oggi, Repubblica, ad approfondire le relazioni del cantante con gli Ultrà di Milan e Inter.sarebbe diventato molto intimo del capo ultrà del Milano, Lucci,Sul quotidiano si legge: “Presente al pranzo di San Silvestro del 2022. Ospite al ricevimento per la cresima del figlio del leader della curva Sud, tanto caro a Matteo Salvini, nel giugno successivo: proprio al tavolo del rapper, il capo degli ultrà milanisti aveva confessato la sua ossessione (giustificata) per le cimici degli investigatori: «Ci avranno già fatto il ristorante. ambientalizzato! Sì, 100%»”.Si dice anche come l’artista sia venuto in contatto con altri membri della curva.