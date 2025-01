Lettera43.it - DeepSeek, il Garante per la privacy blocca l’app in Italia

Ilper laha emesso un provvedimento d’urgenza perre l’uso di, l’intelligenza artificiale sviluppata in Cina, vietando il trattamento dei dati personali degli utentini. La decisione è arrivata due giorni dopo che l’Autorità aveva chiesto chiarimenti alla società cinese, ricevendo una risposta considerata «del tutto insufficiente».LEGGI ANCHE: Cosa succederà con, l’IA low cost cinese che scuote i mercatinon era già più disponibile sugli store di Google e Apple inIn particolare, la società ha dichiarato di non operare ine quindi di non ritenersi soggetta alla normativa europea. Tuttavia, ilha ritenuto necessaria l’adozione di misure immediate «a tutela dei dati degli utentini». Dal 29 gennaio,licazione non è più scaricabile dagli store digitalini, mentre la versione web rimane accessibile.