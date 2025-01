Inter-news.it - Calhanoglu o Acerbi per Milan-Inter? Intanto, 2 ancora a parte – Sky

Leggi su Inter-news.it

stanno meglio e potrebbero essere convocati per. Da capire chi potrà subire iniziare., due.INFERMERIA – Come già svelato alcuni minuti fa, Simone Inzaghi può sorridere per il rientro ormai prossimo di Hakane Francesco. I due puntano alla partita contro il, nel derby della Madonnina valido per la ventitreesima giornata di campionato. Ma trala gestione perpotrebbe essere leggermente diversa. Così Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24: «La notizia del giorno riguarda: è tornato a lavorare per buonacon i compagni. I compagni comunque hanno fatto bene per non far rimpiangere la sua assenza. Sorrisi per, da capire se Inzaghi deciderà di portarlo, sì probabilmente, e di quanti minuti potrà garantirgli.