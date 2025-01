Trump continua a volere "completa denuclearizzazione" Nordcorea

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 29 gen. (askanews) – Il presidente Usa Donaldha affermato che la sua strategia rispetto alla Corea del Nord punterà alla “” di Pyongyang. L’ha riferito il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Brian Hughes, dopo una serie di dichiarazioni che hanno sollevato il dubbio sul fatto che la Casa bianca potesse essere intenzionata a riconoscere il regime di Kim Jong Un come una potenza nucleare. “Il presidentecontinuerà a perseguire ladella Corea del Nord, proprio come ha fatto nel suo primo mandato”, ha dichiarato Hughes in risposta a una domanda dell’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Hughes ha ricordato che“ha avuto un buon rapporto con Kim Jong Un, e il suo mix di fermezza e diplomazia ha portato al primo impegno a livello di leader per la”.