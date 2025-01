Romadailynews.it - Roma-Eintracht giovedì 30 gennaio, strade chiuse a Roma.

30, dalle 21, allo stadio Olimpico è in programma l’incontro di Europa League,Francoforte.Sono attesi 3.500 circa dalla Germania: il piano viabilità prevede l’istituzione di divieti di sosta temporanei e ad ampio raggio nell’area del Foro Italico. Possibili anche temporanee chiusure al traffico, in particolare nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi. Divieti di sosta e possibili chiusure sono previsti anche nell’area di Villa Borghese.Su richiesta della Questura e per motivi di ordine pubblico, dalle 16 potranno scattare chiusure al traffico su viale Tor di Quinto (nel tratto compresso tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz); i lungotevere Diaz, Cadorna, Fellini, della Vittoria e Oberdan; Ponte Duca d’Aosta; piazzale Maresciallo Giardino..