Piazza Affari apre in rialzo | Ftse Mib +02% spiccano Iveco e Stm

nei primi scambi della giornata conferma la partenza leggermente positiva, con l'indiceMib che cresce dello 0,2%, in in clima comunque incerto. Con gli operatori che si attendono che la Federal reserve mantenga i tassi invariati e l'attenzione puntata sulle trimestrali dei colossi statunitensi, tra i titoli principali della Borsa milanesee Stm, che salgono oltre i due punti percentuali. Partenza di giornata senza strappi per i gruppi coinvolti dall'Ops annunciata da Monte dei Pachi su Mediobanca, primo azionista delle Generali. Nel giorno del Cda del Leone sul piano triennale, Mps inverte la rotta rispetto alla ultime sedute e sale dell'1,3% a 6,29 euro, con Mediobanca piatta e Generali limata dello 0,1%. Vendite invece su Moncler e Campari, che perdono l'1,6% e l'1,9% sulla debolezza del settore del lusso con Lvmh che a Parigi cede il 5% a 110 euro dopo i conti sul quarto trimestre dell'anno.