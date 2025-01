Calciomercato.it - Napoli formato Scudetto: non solo Comuzzo, la strategia di Manna e Conte | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

La città sogna, il club inizia a crederci: il direttore sportivo azzurro infiamma gli ultimi giorni di mercato, c’è anche il sì del calciatore. La vittoria contro la Juventus non è arrivata per caso. La reazione rabbiosa della squadra di Antonioarriva dopo tanto lavoro, specialmente mentale, volto ad aumentare la propria consapevolezza. Ilcrede nella lotta, sta ottenendo risultati straordinari e neanche la partenza del miglior calciatore può impedire di sognare. La città, come i calciatori, ci crede.Pietro(ANSA) Calciomercato.itPer competere fino in fondo con l’Inter, organizzata con una rosa profonda, l’allenatore delha chiesto di non ridurre la forza della squadra e rimpiazzare le partenze. Lo slot vuoto di Kvaratskhelia non è stato ancora riempito, ma presto può arrivare l’affondo decisivo per l’attaccante di sinistra.