Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: un’ottima Gutmann centra la top 5 nello short femminile, bene Pezzetta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:24 Ma che performance ha fatto Kimmy Repond? In lacrime l’elvetica azzurra che, con le sue leve lunghissime, ha confezionato unodi pregevola fattura, incastrandogli elementi nella coreografia con unscorrevole e gradevole. Soddisfatto anche coach Hunt, uno come sappiamo molto abituato a pattinare con atlete molto alte.20:23la svizzera che imbrocca la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, poi doppio axel. Sul velluto il triplo loop. Grande prova anche per lei.20:22 Sul ghiaccio ora la rivelazione del 2023, la svizzera Kimmy Repond, 18 anni, di Basilea, dove vive. Si allena tra Basilea e Oberstdorf sotto la guida di Jéròmie Repond e Michael Huth. E’ stata settima nel 2022 fa ai Mondiali juniores, nel 2023 fu bronzo aglidi Espoo e ottava ai Mondiali di Saitama, nel 2024 settima aglidi Kaunas e quinta ai Mondiali in Canada.