Inter-news.it - Inter-Monaco, due ballottaggi per Hutter! La probabile formazione

Leggi su Inter-news.it

L’, nella partita di domani a San Siro, accoglierà ilin una sfida di alta classifica. Così come il club nerazzurro, anche i monegaschi arrivano a San Siro con qualche dubbio di. SFIDA – A meno di 24 ore dalla sfida contro l’, ilsi prepara al match di San Siro. Per l’di Simone Inzaghi è un grandissimo match-point per provare a strappare il pass diretto per gli ottavi senza passare dai playoff. Ci proverà però anche il club monegasco che arriva a Milano con l’intenzione di tornare nel Principato con il bottino pieno. Così come in casaci sono alcuni dubbi che saranno sciolti in extremis da Simone Inzaghi, anche ilarriva a San Siro con alcuni dubbi di, due i dubbi perDUBBI – Il club monegasco probabilmente, dovrebbe fare a meno di Zakaria che resterà ai box per una botta subita in campionato contro il Rennes.