Superguidatv.it - Grande Fratello, il coming-out di Zeudi Di Palma fa discutere: c’entra Luca Giglio

L’outing diDisul suo orientamento sessuale, registratosi al, è al centro di una polemica esplosa nel web. A farè, in particolare, un dialogo registratosi sul conto dell’ex Miss Italia, tra gli altri gieffini in gioco,e Javier Martinez.Difa outing nella CasaL’ex Miss Italia originaria del quartiere Scampia di Napoli in Campania,Di, è tra i grandi protagonisti di, complice il-out sulla sua sessualità registrato nella Casa del reality show. Tra una confidenza e l’altra con i coinquilini al GF, e a margine della 25esima puntata del gioco,Difa sapere di aver rivelato la sua bisessualità alla famiglia circa quattro anni fa:“È da quando sono piccola che lo so. Ho fatto il mio-out con la famiglia nel 2020.