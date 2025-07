Ventimiglia trovato Allen | il piccolo di 5 anni è vivo

Le speranze di ritrovare vivo il piccolo Allen, scomparso da Ventimiglia, si sono riaccese grazie alla sorprendente scoperta dei cani molecolari, che hanno focalizzato l’attenzione sulla casa dell’uomo testimone. Dopo settimane di tensione e ricerche estenuanti, emergono nuovi dettagli che potrebbero cambiare il corso delle indagini. Resta da capire quale sia stata la verità dietro questa intricata vicenda, che ha commosso tutta Italia.

Le affannate ricerche si sono articolate anche sulle dichiarazioni dell'uomo che si era detto testimone, dichiarando di aver visto il minore in strada e di averlo accompagnato fino a un bivio. Una dinamica che ha fatto insospettire gli inquirenti dopo il riscontro di incongruenze nella sua testimonianza. Inoltre i cani molecolari hanno puntato dritto alla sua casa e non si sono più mossi da lì, ignorando invece la strada che, come raccontato dal testimone, andava verso il bivio dove sostiene di aver accompagnato Allen. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ventimiglia, trovato Allen: il piccolo di 5 anni è vivo

