Dopo 30 anni in gabbia in un laboratorio la scimpanzé Samantha scopre gli alberi e le foglie

Dopo quasi tre decenni di reclusione in un laboratorio, Samantha, lo scimpanzé liberata, ha riscoperto la meraviglia degli alberi e delle foglie. Nata in natura in Liberia e privata della libertà troppo presto, ora a 51 anni vive nel santuario Second Chance, dove la sua rinascita è un simbolo di speranza e resilienza. La storia di Samantha ci ricorda che ogni creatura merita una seconda possibilità: ecco come il cuore può trionfare sulla crudeltà.

Samantha, scimpanzé nata in natura in Liberia, ha vissuto quasi 30 anni in un laboratorio dopo che la sua famiglia è stata uccisa. Oggi, a 51 anni, vive libera nel santuario Second Chance di Humane World for Animals, dove ha finalmente ritrovato dignità e serenità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

