Madonie escursionista ferita recuperata di notte da Aeronautica e Soccorso Alpino

Una giornata intensa nelle Madonie per il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS), che ha dimostrato ancora una volta tutta la sua competenza e coraggio. Tra salvataggi notturni e interventi su terreni impervi, gli uomini e le donne del SASS hanno messo in salvo un'escursionista bloccata su un pendio e una donna gravemente ferita a Pizzo. La loro dedizione testimonia il valore di chi mette la propria vita al servizio degli altri in situazioni di emergenza.

Giornata intensa per il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS), impegnato ieri in due interventi sulle Madonie. Nel primo episodio, un’escursionista è rimasta bloccata su un pendio ripido nei pressi di Petralia Sottana ed è stata raggiunta e messa in salvo dai tecnici del SASS. Poche ore dopo, una donna di 50 anni si è infortunata gravemente a una gamba durante un’escursione a Pizzo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Madonie, escursionista ferita recuperata di notte da Aeronautica e Soccorso Alpino

In questa notizia si parla di: madonie - escursionista - soccorso - alpino

Madonie, escursionista ferita recuperata di notte dall'Aeronautica - Una notte di coraggio e salvataggio sulle Madonie: il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ha dimostrato ancora una volta il suo valore.

Muore in strada per arresto cardiaco. Stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa https://madoniefocus24.altervista.org/muore-in-strada-per-arresto-cardiaco-stava-rientrando-a-casa-dopo-aver-fatto-la-spesa/#SanCipirello #CronacaSicilia #ArrestoCardia Vai su Facebook

Madonie, precipita da venti metri in un dirupo, muore escursionista; Escursionista palermitano muore sulle Madonie. Soccorso alpino in azione per recuperare la salma; Escursionista cade in un dirupo sulle Madonie e muore: soccorso alpino per recuperarlo.

Madonie, doppio intervento del soccorso alpino in notturna VIDEO - di 50 anni, durante un’escursione sul massiccio montuoso ha riportato un importante trauma a un arto inferiore, tale da impedirle di proseguire a piedi. Riporta livesicilia.it

Madonie, escursionista ferita recuperata di notte dall'Aeronautica - Giornata intensa per il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS), impegnato ieri in due interventi sulle Madonie. Secondo msn.com