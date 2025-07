Come stanno andando le canzoni di Sanremo 2025?

Le hit di Sanremo 2025 stanno continuando a conquistare le playlist e i cuori degli ascoltatori, ben oltre il termine della manifestazione. La musica, come sempre, si conferma protagonista indiscussa del nostro tempo, capace di restare in testa alle classifiche e di accompagnarci nei momenti più belli della quotidianità . A confermarlo sono i numeri e il successo duraturo delle canzoni, che testimoniano quanto Sanremo rimanga un motore insostituibile della musica italiana.

«Ma tu volevi solo cuoricini, cuoricini», cantano ancora i ComaCose. A cinque mesi dalla finale di Sanremo 2025, la canzone continua a tirare. Più di molti tormentoni estivi che, confezionati ad arte, vengono serviti dalle radio e dalle playlist ogni venerdì. I ComaCose sul palco dell’Ariston (Ansa). Le hit di Sanremo premiate dalla classifica Fimi. Il brano del duo milanese è solo una delle hit uscite dall’ultimo Festival. A confermarlo sono le classifiche del primo semestre dell’anno pubblicate dalla Federazione Industria Musicale Italiana (Fimi): Olly, Giorgia, Achille Lauro, Fedez, ComaCose e Lucio Corsi occupano le prime sei posizioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Come stanno andando le canzoni di Sanremo 2025?

