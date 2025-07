Nel casertano 412 crimini contro l' ambiente | oltre la metà riguarda il ciclo dei rifiuti

Nel cuore del Casertano, un allarmante numero di 412 reati ambientali nel 2024 mette in luce le sfide e le criticità della regione. Con 332 denunce, 3 arresti e 217 sequestri, il dossier Ecomafia di Legambiente denuncia un fenomeno che richiede attenzione urgente. In particolare, Terra di Lavoro si distingue, con oltre la metà dei crimini ambientali legati al ciclo dei rifiuti, evidenziando l'importanza di interventi concreti per salvaguardare il nostro territorio.

Sono 412 gli ecoreati commessi in provincia di Caserta nel 2024 con 332 persone denunciate, 3 arresti e 217 sequestri. Emerge dal dossier Ecomafia di Legambiente presentato nei giorni scorsi. Per quanto concerne Terra di Lavoro, oltre la metà dei crimini ambientali riguardano il ciclo dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

