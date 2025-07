Perché alcuni bebè piangono più di altri? Lo studio | Non dipende dai genitori ma dal DNA

Scoprite perché alcuni neonati piangono più di altri: un recente studio sui gemelli rivela che la predisposizione al pianto è molto legata al DNA, non all'educazione dei genitori. Questa scoperta offre una prospettiva rassicurante, dimostrando che ogni bambino ha il suo ritmo e le sue caratteristiche uniche. La chiave sta nel rispondere con amore e consapevolezza, creando un legame forte e rassicurante. Continua a leggere per scoprire come affrontare al meglio questa fase.

Un nuovo studio sui gemelli mostra che la predisposizione al pianto nei neonati è in gran parte genetica. Secondo gli esperti, questa scoperta può rassicurare i genitori che si sentono inadeguati o colpevoli per il pianto continuo: ogni bambino è diverso, e ciò che conta davvero è rispondere in modo consapevole e amorevole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

