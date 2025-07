Una vita trascorsa a delinquere | per un 55enne si aprono le porte del carcere

Una vita segnata dall’illegalità si avvia verso un epilogo inatteso: a 55 anni, un uomo italiano conosciuto per i suoi trascorsi criminali si prepara ad affrontare il carcere. Gli agenti della divisione Anticrimine hanno eseguito l’arresto, confermando come la giustizia non conosca compromessi. La sua condanna definitiva di un anno e un mese di reclusione e una multa di 306 euro arriva come severa sentenza a una vita di delinquenza.

Gli agenti della divisione Anticrimine – sezione misure di sicurezza e giudiziarie - hanno tratto in arresto un 55enne italiano condannato in via definitiva alla pena di 1 anno e 1 mese di reclusione e 306 euro di multa per i reati di tentato furto in abitazione, porto di armi e oggetti atti ad.

