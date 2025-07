Assegnazioni provvisorie docenti 2025 26 | chi può presentare domanda i motivi le deroghe 36 FAQ UIL Scuola RUA

Se sei docente e ti appresti a presentare domanda per le assegnazioni provvisorie 2025/26, non lasciarti sfuggire le utili FAQ della UIL Scuola RUA. In un periodo cruciale dal 14 al 25 luglio, scopri chi può candidarsi, i motivi ammissibili e le possibili deroghe, tutto ciò che devi sapere per affrontare con sicurezza questa fase decisiva del nuovo anno scolastico.

Assegnazioni provvisorie docenti per l'anno scolastico 202526: il sindacato UIL Scuola RUA ha predisposto 36 FAQ per aiutare gli interessati a presentare domanda. Il periodo utile è 14 - 25 luglio, la domanda si presenta su Istanze online. L'articolo Assegnazioni provvisorie docenti 202526: chi può presentare domanda, i motivi, le deroghe. 36 FAQ UIL Scuola RUA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Assegnazioni provvisorie 2025/26: chi può presentare domanda - Le assegnazioni provvisorie per il 2025/26 sono un tema caldo per molti docenti delusi dai trasferimenti.

