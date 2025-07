Ventimiglia svolta nelle ricerche di Allen | i dettagli

Ventimiglia vive giorni di angoscia e speranza, mentre le ricerche di Allen si intensificano con dettagli sempre più cruciali. Il bambino di 5 anni scomparso venerdì scorso ha catturato l’attenzione di tutta la città, che si stringe attorno alla famiglia. Le novità sul testimone e gli ultimi avvistamenti alimentano la speranza di un lieto fine: la comunità resta unita nella ricerca di Allen e nel desiderio di ritrovarlo al più presto.

Ventimiglia continua ad essere in apprensione per Allen, il bambino di 5 anni scomparso da venerdì. Intanto ci sono delle novità sul testimone Erano le 19:15 di venerdì 11 luglio quando Allen Bernard Ganao, bambino di 5 anni, veniva avvistato per l’ultima volta. Da quel momento del piccolo non si hanno più notizie e l’apprensione cresce. Le ultime immagini lo inquadrano nei pressi di un supermercato vicino al camping Por la Mar’ di Latte, dove si trovava insieme ai genitori. L e ricerche sono andate avanti da giorni e la speranza è sempre stata quella di poter avere delle buone notizie in davvero poco tempo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Ventimiglia, svolta nelle ricerche di Allen: i dettagli

Allen Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: un uomo in caserma, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna - Sembra che il caso di Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso misteriosamente a Ventimiglia, sia avvolto da più dubbi che certezze.

Ecco le ultime immagini di #Alain, il bimbo di 5 anni scomparso da un camping di #Ventimiglia. Le ricerche proseguono senza sosta. Perquisita la casa di...

Ventimiglia, ecco le ultimi immagini del piccolo Allen: la svolta dietro al muretto e la scomparsa - Il video; Ventimiglia, nessuna traccia di Allen: avanti ricerche del bimbo scomparso; Ventimiglia, nessuna traccia nella piscina: Allen è ancora disperso, nuovo vertice in Prefettura alle 21:30.

Ventimiglia, nessuna traccia di Allen: avanti ricerche del bimbo scomparso - Da quanto filtra, ascoltato in caserma, l'uomo si sarebbe contraddetto ... Riporta msn.com

Il papà di piccolo Allen scomparso a Ventimiglia: “Montavo la tenda, poi il vuoto”. A che punto sono le ricerche - Sono andate avanti durante la notte le ricerche del piccolo Allen, il bimbo di 5 anni scomparso in un camping a Ventimiglia ... Come scrive fanpage.it