Base militare l' appello ai candidati delle elezioni regionali | Stop al progetto nel Parco

In vista delle imminenti elezioni regionali, cinque associazioni locali lanciano un appello deciso ai candidati: fermare il progetto della nuova base militare nel Parco di San Rossore. La tutela di questo prezioso patrimonio naturale deve prevalere sugli interessi militari, per preservare biodiversità e benessere delle comunità . È il momento di agire, ascoltando la voce di chi desidera un futuro sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

In una lettera aperta indirizzata ai candidati alle prossime elezioni regionali, cinque associazioni del territorio rinnovano l'appello a fermare il progetto per la realizzazione della nuova base militare all'interno del Parco di San Rossore. "A seguito di un emendamento governativo che fissa un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

