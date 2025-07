Esselunga cosa cambia con la nuova raccolta dei punti Fidaty

Scopri le nuove opportunità di risparmio con la carta Fidaty di Esselunga! A partire da maggio 2025, il sistema si rinnova, eliminando la soglia minima di 5 euro: ora ogni euro speso vale un punto, rendendo più semplice e immediato accumulare premi. Questa novità rende ancora più vantaggioso fare la spesa quotidiana, premiandoti per ogni acquisto senza limiti. Preparati a godere di un’esperienza ancora più conveniente e gratificante con Esselunga!

A partire da maggio 2025, Esselunga ha aggiornato il meccanismo di accumulo punti della sua carta fedeltà Fidaty. La principale novità riguarda l’eliminazione della soglia minima di spesa di 5 euro necessaria per iniziare a raccogliere punti: ora ogni euro speso genera 1 punto, senza vincoli di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: punti - esselunga - fidaty - cosa

Tra pochissimo scadono i punti Fidaty Esselunga: come si possono usare - Attenzione a tutti i clienti Esselunga! Tra poche ore scadranno i punti Fidaty accumulati. Domenica 18 maggio segna l’ultimo giorno utile per utilizzarli e approfittare del catalogo in vigore.

Nuova Fidaty Esselunga: la raccolta punti potrebbe essere molto più costosa; Esselunga, cosa cambia con la nuova raccolta dei punti Fidaty; Esselunga taglia i punti Fìdaty: da maggio si accumula la metà.

Esselunga, quando scadono i punti Fidaty e cosa fare per non perderli ... - Leggi anche: Esselunga, altro che chiusura: si sono svegliati e lo hanno trovato lì, file interminabili dei residenti per entrare. Riporta abruzzo.cityrumors.it

Esselunga azzera i punti Fidaty 2025, a rischio oltre 5 milioni di ... - Sono a rischio oltre 5 milioni di carte dei consumatori: ecco come verificare e cosa fare subito. Scrive abruzzo.cityrumors.it