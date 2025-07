Elon Musk Space X investe 2 mld in xAI

Elon Musk, visionario imprenditore e innovatore, punta forte sull'intelligenza artificiale con un investimento di 2 miliardi di dollari in xAI. Questa mossa potrebbe rivoluzionare il settore, portando l'azienda a competere con giganti come OpenAI. Con Musk al timone, il futuro dell’IA promette di essere ancora più sorprendente e ricco di possibilità , aprendo nuovi orizzonti per la tecnologia e l’umanità .

Elon Musk vuole investire nell'intelligenza artificiale e ben presto xAI potrebbe crescere tanto da far competizione a OpenAI. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Elon Musk, Space X investe 2 mld in xAI

