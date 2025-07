L' escursione sulle Madonie il trauma la grande paura | donna salvata nella notte e portata in elicottero a Palermo

Un’escursione tra le spettacolari Madonie si trasforma in un’esperienza di paura e coraggio: una donna salvata nella notte e condotta d’urgenza all’ospedale di Palermo. La giornata del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS) è stata intensa, con interventi di emergenza su terreni impervi. In situazioni così critiche, il sangue freddo e la professionalità fanno la differenza, mostrando ancora una volta quanto sia fondamentale il loro lavoro per salvare vite.

Giornata impegnativa per il Soccorso alpino e speleologico siciliano (Sass), per due interventi di soccorso nell’area delle Madonie. Il primo, nel tardo pomeriggio di ieri, quando è stata recuperata una persona in difficoltà che era rimasta bloccata su un pendio molto ripido nei pressi di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Madonie, doppio intervento del soccorso alpino in notturna VIDEO - di 50 anni, durante un’escursione sul massiccio montuoso ha riportato un importante trauma a un arto inferiore, tale da impedirle di proseguire a piedi. Si legge su livesicilia.it