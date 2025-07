Ritrovato il bambino scomparso a Latte vicino Ventimiglia Allen sembra stare bene | cos' è successo

Con grande gioia annunciamo che il piccolo Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì scorso a Latte, vicino Ventimiglia, è stato ritrovato e si trova in buone condizioni. La sua sparizione aveva suscitato preoccupazione tra familiari e comunità, ma grazie all'impegno delle autorità e alla collaborazione dei cittadini, il lieto fine è arrivato. Ecco cosa è successo e come si è svolto il miracolo del suo ritrovamento.

È stato ritrovato il piccolo Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì da Latte, frazione del comune di Ventimiglia: cos’è successo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ritrovato il bambino scomparso a Latte vicino Ventimiglia, Allen sembra stare bene: cos'è successo

In questa notizia si parla di: ritrovato - bambino - scomparso - latte

Bambino di 12 anni scompare a Milano: ritrovato dopo un giorno, sta bene - Dopo una giornata di apprensione, il bambino di 12 anni scomparso a Milano è stato ritrovato sano e salvo.

Diffusa la foto di Alain Barnard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso da ieri da un campeggio a #Latte, Imperia, dove era con la famiglia. La speranza è che qualcuno lo abbia visto o, riconoscendolo, possa metterlo in salvo. Mobilitati cani da ricerca, droni, Vai su Facebook

Ventimiglia, ritrovato vivo Allen: era scomparso da venerdì notte; Ritrovato il bambino scomparso a Latte vicino Ventimiglia, Allen sembra stare bene: cos'è successo; Ritrovato il bimbo scomparso, è vivo.

Ritrovato il bambino scomparso a Latte vicino Ventimiglia, Allen sembra stare bene: cos'è successo - È stato ritrovato il piccolo Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì da Latte, frazione di Ventimiglia: cos’è successo ... Riporta virgilio.it

Ventimiglia, lieto fine per il caso di Allen: è stato ritrovato e sta bene - Lieto fine per il caso del piccolo Allen Bernard Ganao: il bambino di 5 anni, che era scomparso venerdì sera dal campeggio dove si trovava in ... Come scrive iltempo.it