Federico Gagliardini resta in biancorosso, esaudendo il suo desiderio di continuità e crescita. Dopo una stagione promettente, il portiere si sente pronto a dare qualcosa in più alla Maceratese, consapevole delle potenzialità del progetto tecnico avviato in Eccellenza e ora in Serie D. «Dobbiamo continuare a migliorare», sottolinea, fiducioso che la società alzerà ancora di più l’asticella, puntando verso traguardi ambiziosi.

"Era ciò che volevo da quando si era conclusa la stagione per dare continuità al progetto tecnico avviato in Eccellenza". Il portiere Federico Gagliardini non nasconde la soddisfazione per essere stato confermato dalla Maceratese in D dove ci sarà da dare un qualcosa in più. "Dobbiamo continuare a migliorare – aggiunge il giocatore – considerando che abbiamo avviato un progetto tecnico che presenta ampi margini di crescita. Poi la società alzerà il livello qualitativo e noi dovremo essere bravi a continuare il nostro percorso". Per Gagliardini la D non è un campionato nuovo. "Già l’ho frequentato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D. Gagliardini resta in biancorosso: "Esaudito il mio desiderio»

