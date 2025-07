Verde pubblico Salerno ai minimi termini | solo 10 metri quadrati per cittadino

A Salerno, il verde pubblico cresce, offrendo oggi 19,2 metri quadrati per cittadino, un aumento rispetto al passato. Tuttavia, gran parte di questo spazio rimane ancora parzialmente off-limits, limitando l’effettivo relax all’aria aperta. Con solo 10 metri quadrati di verde accessibile per abitante, la città ha ancora molto da fare per garantire un vero equilibrio tra natura e urbanizzazione. La sfida è rendere più fruibile il verde urbano, migliorando qualità e accessibilità .

Nuovo parcheggio da 41 posti in via dei Greci a Salerno, zona Fratte.

