San Giovanni Rotondo sotto choc per la morte dell' ex sindaco Antonio Squarcella | Tragedia lacerante

San Giovanni Rotondo è profondamente scossa dalla tragica perdita dell'ex sindaco Antonio Squarcella, vittima di un incidente stradale che ha sconvolto la comunità. La sua scomparsa, avvenuta lungo la SP 58 'Le Matine', lascia un vuoto incolmabile. Ricordato per il suo impegno e dedizione, ora il paese piange un uomo che ha lasciato un segno indelebile. La comunità si stringe nel dolore, chiedendo giustizia e chiarezza sull’accaduto.

San Giovanni Rotondo è sotto choc per la morte dell'ex sindaco Antonio Squarcella, vittima dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri, lungo la SP 58 'Le Matine' dove, per cause ancora in via di accertamento, la sua Fiat 500 si è scontrata con una ambulanze; nell'impatto.