Incidente mortale nella notte tra None e Piscina | le due auto prendono fuoco morto un uomo

Una notte di tragedia lungo il raccordo Torino-Pinerolo: un violento tamponamento tra due auto ha scatenato un incendio, costando la vita a un uomo. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause di questo terribile incidente, avvenuto tra None e Piscina intorno alle 4.10. Una tragedia che scuote la comunità e ricorda quanto sia fragile la vita sulle strade. Restate aggiornati per ulteriori dettagli.

Terribile incidente che sembrerebbe aver avuto origine da un tamponamento, nella notte, sul raccordo Torino-Pinerolo, in direzione di quest'ultimo, all'altezza del tratto tra None e Piscina. Incidente mortale tra None e Piscina: morto un uomo, in corso le verifiche Erano circa le 4.10 di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

