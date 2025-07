Volley femminile Nations League | l’Italia batte la Turchia 3-2 al tie break

In un emozionante incontro all'Omnisport Arena di Apeldoorn, l'Italia del volley femminile continua a conquistare la scena internazionale, battendo la Turchia al tie-break 3-2. Dopo successi contro Belgio e Serbia, le azzurre di Julio Velasco si dimostrano imbattibili, portando avanti una marcia trionfale in Nations League. La passione e la determinazione delle nostre atlete rendono questa avventura sportiva ancora piĂą entusiasmante. E il nostro orgoglio nazionale non si ferma qui!

L’Italia del volley femminile continua a vincere in Nations League: dopo Belgio e Serbia, è stato il turno della Turchia cedere il passo alle azzurre di Julio Velasco. La marcia trionfale dell’Italia in Volleyball Natios League prosegue inarrestabile. Dopo Belgio e Serbia, è stato il turno della Turchia cedere il passo alle azzurre del volley con il risultato finale di 3-2 (25-19; 21-25; 25-20; 15-11). In una Omnisport Arena di Apeldoorn tutta turca, l’Italia ha conquistato l’11esimo successo consecutivo in VNL (su 11 gare disputate) nella sfida valida per la quarta giornata della terza week in svolgimento ad Apeldoorn. 🔗 Leggi su Sportface.it

