Lo abbiamo trovato Ventimiglia la notizia della polizia sul piccolo Allen

Lo abbiamo trovato a Ventimiglia, portando sollievo e gioia dopo tre giorni di ansia e preghiera. La misteriosa scomparsa di Allan Bernard Ganao, un bambino di soli cinque anni, aveva scosso il cuore di tutta Italia, mobilitando forze e volontari. Questa domenica mattina, però, arriva la notizia tanto attesa: il piccolo Allan è stato ritrovato vivo. Il suo sorriso ora illumina l’intera comunità , che può finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Per tre lunghi giorni si erano perse le tracce di un bambino di soli cinque anni, scomparso nel nulla mentre si trovava in vacanza con la famiglia. Una vicenda che aveva scosso profondamente l’opinione pubblica e mobilitato centinaia di persone tra forze dell’ordine, soccorritori e volontari. Ma questa domenica mattina è arrivata finalmente la notizia che tutti speravano: il piccolo Allan Bernard Ganao è stato ritrovato vivo. Il bambino, di origini filippine ma residente a Torino, era in vacanza con la sua famiglia nel campeggio “Por la mar” a Latte, frazione di Ventimiglia, quando venerdì 11 luglio nel tardo pomeriggio si è improvvisamente allontanato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it